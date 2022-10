F1: la Ferrari vola nelle libere 1 ad Austin, al comando c'è Sainz

AUSTIN - E' di Carlos Sainz il miglior tempo nelle di prove libere 1 al Gran Premio degli Stati Uniti , valevole per la diciannovesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il pilota spagnolo della Ferrari , sul circuito di Austin, firma il crono di 1:36.857 e precede la Red Bull di Max Verstappen , mentre Charles Leclerc è assente avendo lasciato il posto a Robert Shwartzman , che sulla F1-75 chiude in sedicesima posizione. Terzo posto invece per la Mercedes di Lewis Hamilton davanti all'Aston Martin di Lance Stroll .

Gli altri tempi

Quinto tempo per l'altra Red Bull di Sergio Perez davanti all'Alpine di Fernando Alonso e all'altra Mercedes di George Russell, rispettivamente in sesta e settima posizione. Ottavo Pierre Gasly, mentre a chiudere la top ten ci sono la McLaren di Lando Norris e l'Aston Martin di Sebastian Vettel. Nella prima parte di sessione da segnalare una bandiera rossa per un incidente che ha visto come protagonista Antonio Giovinazzi, costretto ad abbandonare subito la sessione.