F1, Ferrari fa festa con Sainz: è pole ad Austin, Leclerc parte dodicesimo

AUSTIN - E' Carlos Sainz a prendersi la pole position Gran Premio degli Stati Uniti, valevole per la diciannovesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota spagnolo della Ferrari, sul circuito di Austin, firma il crono di 1:34.356 e partirà davanti a tutti nella gara in programma domenica alle ore 21. In prima fila assieme a lui ci sarà la Red Bull di Max Verstappen, mentre Charles Leclerc ottiene il secondo tempo e, a causa della doppia penalizzazione, partirà dalla dodicesima casella in griglia. Seconda fila che si apre con Lewis Hamilton, che sfrutta le penalizzazioni di alcuni avversari e avanza in terza posizione davanti al compagno di squadra George Russell.