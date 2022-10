F1, Mercedes: anche Wolff si arrende alla Red Bull

"Russel non riesce a ottenere il massimo"

Nell'ultima gara negli Stati Uniti Lewis Hamilton ha sfiorato il primo successo del 2022, mentre l'altro pilota Mercedes George Russell sta vivendo un momento difficile. "George non ha più fiducia nella macchina – spiega Wolff – è per lui imprevedibile, troppo lunatica in condizioni diverse e suscettibile al vento. Ecco perché in questo periodo non riesce più a ottenere il massimo dalla sua vettura”.