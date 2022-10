F1: alla Ferrari le libere 1 in Messico, Sainz in testa davanti a Leclerc

Gli altri piloti

Quinto tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton, davanti alla Alpine di Fernando Alonso e all'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Ottava posizione per la McLaren di Lando Norris, mentre a chiudere la top ten ci sono l'AlphaTauri di Pierre Gasly e l'Aston Martin di Sebastian Vettel. Due le bandiere rosse nel corso della prima ora a Città del Messico, la prima per un problema alla Haas di Fittipaldi, mentre la seconda per fumo dall'AlphaTauri di Lawson a pochi minuti dal termine.