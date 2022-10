F1: a Russell le libere 2 in Messico. La Ferrari di Leclerc a muro, Sainz ottavo

CITTA' DEL MESSICO - E' di George Russell il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio del Messico, valevole per la ventesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota della Mercedes, all'autodromo Hermanos Rodriguez, firma il crono di 1:19.970 e chiude davanti all'AlphaTauri di Yuki Tsunoda e all'Alpine di Esteban Ocon, rispettivamente in seconda e terza posizione. Quarto posto per la Mercedes di Lewis Hamilton davanti alle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Settimo e ottavo tempo per le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.