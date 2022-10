F1, GP Messico: Verstappen vince davanti a Hamilton e Perez, Ferrari assente

CITTA’ DEL MESSICO – Il vincitore del GP del Messico, ventesimo appuntamento del campionato di F1, è uno straordinario Max Verstappen. Sul circuito di Città del Messico, il pilota Red Bull fa la storia, ottenendo il suo 14° Gran Premio stagionale e stabilendo il nuovo primato di vittorie. L’olandese, che scattava dalla pole, domina dall’inizio alla fine e precede Lewis Hamilton ed il compagno di squadra Sergio Perez, a completare il podio. Quarto George Russell (Mercedes), mentre le due Ferrari faticano come non mai e si accontentano del quinto (Carlos Sainz) e sesto posto (Charles Leclerc). Completano la Top-10 di una gara non particolarmente emozionante Ricciardo, Ocon, Norrie e Bottas. Ritirati Alonso e Tsunoda.