F1, Verstappen: "Vittoria incredibile e atmosfera fantastica"

CITTA’ DEL MESSICO – Grazie al successo nel GP del Messico, ventesima prova del Mondiale di Formula 1, Max Verstappen ha portato a 14 il numero di vittorie in stagione, diventando il primo pilota della storia a riuscirci. Non contento di aver già vinto il Mondiale, l'olandese s'impone anche sul tracciato di Città del Messico e lo fa dominando in lungo e in largo. Il talento della Red Bull però non si crogiola sul primato e afferma: “Stagione incredibile, ce la stiamo godendo e cercheremo di vincere ancora”.