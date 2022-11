F1, accusa shock della Red Bull: "Sei squadre stanno violando il budget cap"

ROMA - "Penso che attualmente sei squadre siano al di sopra dei limiti del budget cap. L’inflazione è qualcosa che non era calcolabile fino a questo punto, soprattutto per quanto riguarda i costi dell’energia". E' un'accusa forte quella lanciata da Helmut Marko in un'intervista ai microfoni di "Auto, Motor und Sport". Il consigliere della Red Bull, scuderia da poco multata dalla Fia per aver sforato il tetto di spesa per il 2021, ha pronosticato la stessa infrazione per diversi team nella stagione che sta volgendo al termine.