F1, rinascita Mercedes in Brasile: trionfa Russell su Hamilton. 3° Sainz, 4° Leclerc

SAN PAOLO - George Russell vince il GP del Brasile , penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes precede il compagno di squadra Lewis Hamilton e centra la prima vittoria in carriera. Alle spalle delle Mercedes ecco le due Ferrari , con Carlos Sainz sul gradino più basso del podio e Charles Leclerc quarto nonostante chiedesse al team di avere la posizione dello spagnolo in ottica classifica generale. In grande difficoltà invece la Red Bull, con Verstappen e Perez che terminano alle spalle di Fernando Alonso.

Il racconto

Gara caratterizzata subito da un incidente tra Magnussen e Ricciardo con la Safety Car in pista. Quando si riparte, ecco altri due incidenti. Prima si toccano Hamilton e Verstappen, poi Leclerc e Norris. Chi ne approfitta è Sainz, che sale al terzo posto e prova a dare la caccia a Russell e Perez (poi superato da Hamilton). L'altro momento chiave è la Safety Car a 15 giri dalla fine per i problemi alla McLaren di Norris. Alla ripartenza, entrambe le Ferrari sorpassano Perez ma non riescono a riprendere le Mercedes. Nel finale polemiche sia in Ferrari, con Leclerc che chiede la posizione di Sainz, e in Red Bull, con Verstappen che non restituisce la posizione a Perez. A vincere però è Russell, che precede Hamilton.

L'ordine di arrivo