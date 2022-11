GP Brasile, nervi tesi in Red Bull: duro botta e risposta tra Verstappen e Perez

SAN PAOLO - Per la seconda volta in stagione, la Red Bull non porta nemmeno una monoposto sul podio di una gara di F1 . Sul tracciato di Interlagos, che ospita il GP del Brasile , per la prima volta il team campione del mondo fa un passo indietro e dovrà affrontare una settimana delicata. Al di là del sesto e settimo posto finale, ciò che ha attirato l'attenzione è il botta e risposta tra Max Verstappen e Sergio Perez nel finale di gara, che ha evidenziato un rapporto tutt'altro che amichevole tra i due, i quali si sono beccati a vicenda. Andiamo a ripercorrere cos'è accaduto.

Scintille tra Sergio e Max

A pochi giri dal traguardo, Verstappen sorpassa Perez nonostante via radio gli sia stato detto di non farlo. A Perez viene dunque detto che Max gli cederà la posizione all'ultimo giro se non dovesse succedere nulla. Ciò però non accade dato che Verstappen va per la sua strada e dice: "Non lascio passare chi non mi ha dato la scia". Perez ovviamente non la prende bene e, nell'intervista post gara, replica "Se Verstappen ha vinto due Mondiali è grazie a me". Quindi la giustificazione del campione del mondo: "Red Bull deve capire le mie ragioni. Se 'Checo' ne avrà bisogno, ad Abu Dhabi lo aiuterò".