F1: il record di Hamilton è a rischio, ma Wolff risponde così

ROMA - "Penso che Lewis non abbia bisogno di alcuna priorità e non è quello che vorrebbe mai, questo record di vittorie in ogni singola stagione non è una priorità per lui, lo è più il riportare la macchina ai suoi livelli, in corsa per le vittorie e si spera per il campionato del prossimo anno". Toto Wolff ha parlato così del record di Lewis Hamilton dopo il Gran Premio del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il britannico della Mercedes, secondo a Interlagos, è ancora a caccia della prima vittoria del 2022, e ad Abu Dhabi avrà l'ultima possibilità per non rendere quello in corso l'unico Mondiale senza successi, interrompendo una striscia da record che dura dal 2007, anno del suo esordio nel Circus.