F1, Hamilton e il 2021: "Qualcuno ha deciso che doveva vincere Verstappen"

ROMA - Il Mondiale 2021 di Formula 1 rimane una ferita aperta per Lewis Hamilton . A distanza di un anno dal titolo perso a favore di Red Bull e Max Verstappen , il pilota britannico non ha cambiato idea sul burrascoso finale di stagione che lo ha visto cedere il campionato al rivale olandese. In un'intervista a "Sky Deutschland", il pilota Mercedes ha confrontato il Mondiale 2008 con quello del 2021. In quell'occasione Hamilton riuscì a conquistare il titolo all'ultima gara, chiudendo in classifica davanti alla Ferrari di Felipe Massa .

L'accusa di Hamilton

"Quel Mondiale non fu manipolato - ha affermato Hamilton in riferimento al 2008 -. Lo stesso non può dirsi per il titolo dello scorso anno. Qualcuno ha deciso che il risultato doveva essere quello poi verificatosi in pista. I due titoli sono simili solo per il dolore che causano una volta persi. Ma almeno nel 2008 non fu manipolato".