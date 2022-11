F1, Schumacher scaricato dalla Haas: "Dobbiamo tornare a crescere"

ROMA - Mick Schumacher non sarà ai nastri di partenza con la Haas nella stagione 2023. Il giovane pilota tedesco verrà infatti sostituto dall'esperto connazionale Nico Hulkenberg. Il team principal della Haas, Guenther Steiner, ha commentato la scelta. "Non è colpa di Mick se ci troviamo in questa situazione - dichiara Steiner - ma per il 2023 abbiamo bisogno di un po' di stabilità. Quest'anno abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto alle ultime due stagioni, ma vogliamo continuare a migliorare. Questo è l'obiettivo, perché le altre squadre vogliono ovviamente fare lo stesso".