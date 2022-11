F1, caos Red Bull: il comunicato del team. Verstappen: "Ricevute minacce"

ABU DHABI - Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi, valevole per l'ultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. L'olandese, protagonista di un episodio che ha scatenato le polemiche in Red Bull, avendo sorpassato il compagno di squadra Sergio Perez in lotta per il secondo posto in classifica, ha raccontato di aver subito pesanti attacchi dopo la gara in Brasile: "Sono stato dipinto come il cattivo dai media, ma non sanno come e quanto lavoro per il team - ha detto -. Il fatto più grave è che hanno attaccato e minacciato la mia famiglia dopo la gara in Brasile. Se avete un problema con me ok, ma lasciate stare la mia famiglia. Io ho un ottimo rapporto con Checo e magari un giorno si sapranno tutti i fatti. Però non capisco gli attacchi verso di me e la famiglia. Tante cose scritte sono state ridicole".