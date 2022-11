F1, GP Abu Dhabi: Leclerc terzo nelle libere 2, comanda Verstappen. Sainz è sesto

ABU DHABI - Max Verstappen è il più veloce nella seconda sessione di prove libere al Gran Premio di Abu Dhabi , ultimo appuntamento stagionale della Formula 1 . L'olandese della Red Bull, sul circuito di Yas Marina, firma il crono di 1:25.146 precedendo la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc , in un'ora dove i team hanno lavorato anche sul passo gara in vista di domenica. Seguono Lewis Hamilton e Sergio Perez , mentre al sesto posto c'è l'altra Rossa di Carlos Sainz .

Gli altri piloti

Settimo tempo per l'Alpine di Esteban Ocon, che precede il compagno di squadra Fernando Alonso all'ultimo weekend prima del passaggio in Aston Martin. A chiudere la top ten ci sono la McLaren di Daniel Ricciardo e l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Dodicesimo Sebastian Vettel. Appuntamento sabato alle 11:30 per le prove libere 3 e alle 15 per le qualifiche.