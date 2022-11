F1, Ricciardo alla Red Bull? La risposta del pilota

ABU DHABI - L'annuncio era già stato dato da Helmut Marko , ma ora è lo stesso pilota a confermarlo: Daniel Ricciardo è a un passo dall' approdo in Red Bull come terzo pilota nella stagione 2023 di Formula 1 . Ai microfoni di "Sky Sport", l'alfiere di McLaren ha commentato così le frasi del consigliere della scuderia di Milton Keynes: "Non c'è nulla di firmato ma stiamo parlando. Credo che ci stiamo avvicinando, quindi sì sono onesto, la situazione al momento è questa ". Poi, sull'affermazione di Marko, che dà già per fatto il suo arrivo: "Magari gli manco e si è sbilanciato".

Firma in arrivo?

"Stiamo parlando seriamente, quando avrò firmato lo saprete di sicuro - ha aggiunto Ricciardo -. Questione di giorni o settimane? Può essere che arrivi presto la firma. Si sa come vanno queste cose, per ora non è tutto fatto, quindi non posso dirvi di più". Infine, sul Gran Premio di Abu Dhabi in corso: "Un buon giro domani (in qualifica, ndr) sera potrebbe farmi felice".