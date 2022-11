F1, Mick Schumacher svela il futuro: "Ecco cosa voglio fare"

ROMA - La gara di Abu Dhabi, per Mick Schumacher, ha rappresentato l'addio - almeno momentaneo - alla Formula 1. Un'avventura, quella del giovane tedesco, interrotta dopo due stagioni al volante della Haas con la scuderia americana che ha deciso di affidarsi, per il 2023, a Nico Hulkenberg. Una scelta che ha costretto il figlio del sette volte campione del mondo a guardare altrove anche se, per il momento, Mick Schumacher esclude di prendere in considerazione altre categorie: "DTM per rimanere in forma? No, attualmente non è un'opzione. Preferisco rimanere in questo paddock per guardare ogni cosa sia possibile fare", le sue parole riportate dai tedeschi di Motosport-Total.com.