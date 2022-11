F1, Ricciardo: "Ecco perché ho deciso di non gareggiare"

ROMA - "Sicuramente non so se vincerò mai più una gara o no. So però che per il prossimo anno sedermi in un abitacolo e gareggiare non sarebbe stata la cosa giusta per me". Daniel Ricciardo ha parlato così della scelta di lasciare il sedile da titolare in Formula 1, per diventare terzo pilota della Red Bull. Ai microfoni di "In the Fast Lane", podcast ufficiale del Gran Premio d'Australia, l'ex alfiere della McLaren ha anche motivato la decisione di non correre nel 2023 in altri campionati motoristici.