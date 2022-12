F1: incendi in Sardegna, Rosberg pianta 4000 alberi nelle zone colpite

ROMA - Il Rosberg X Racing ed Extreme E hanno dato il via ieri pomeriggio nella città di Sennariolo, in provincia di Oristano, alle operazioni di ripristino di un'area di 20 mila ettari devastata dagli incendi della scorsa estate. L'iniziativa prevede che vengano piantati 4.000 tra alberi e arbusti per accelerare la ripresa della vegetazione. Altri 1000 alberi invece sono stati destinati ad un altro comune sardo, quello di Teulada.

"Supportiamo progetti sociali"

Lo stesso Nico Rosberg ha voluto ribadire la sua vicinanza al popolo sardo. "Rosberg X Racing non è sinonimo soltanto di corse. Siamo venuti qui in Sardegna per promuovere un importante messaggio insieme ai nostri partner. Siamo sempre vicini a progetti sociali e ambientali in tutte le tappe. Spero - conclude l'ex campione del mondo di F1 - che col nostro aiuto la Sardegna possa tornare il più velocemente possibile alla sua naturale bellezza e non potrei essere più orgoglioso di così della nostra vision".