F1, Verstappen: "Secondo titolo più gratificante del primo"

ROMA - Max Verstappen è stato tra i protagonisti del Gala organizzato dalla FIA a Bologna, per celebrare la fine della stagione 2022 di F1. Una stagione che ha visto la conferma del pilota olandese, il quale ha bissato il titolo iridato vinto nel 2021. Due successi arrivati in maniera totalmente differente, il primo con la vittoria all'ultimo respiro contro Lewis Hamilton, mentre il secondo al termine di una stagione quasi dominata, in risposta all'avvio sprint di Charles Leclerc e la Ferrari. Così come differenti sono le emozioni che i due trionfi hanno suscitato nel classe '97: "E non potrebbe essere altrimenti - ha sottolineato il pilota della Red Bull ai microfoni di Sky Sport -. Il primo titolo è stato emozionante, perché coroni per la prima volta il sogno di diventare campione, mentre il secondo è stato più gratificante. Sia per il modo in cui abbiamo lavorato, sia per il numero di vittorie ottenute". Infatti, Verstappen è salito sul gradino più alto del podio per 15 volte in questa stagione, ben due in più rispetto al record precedente.