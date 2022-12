La Honda verso il ritorno in F1 dal 2026

ROMA - Manca sempre meno al ritorno di Honda in F1 . Le power unit della casa giapponese spingono già in pista l con Red Bull e Alpha Tauri, ma con nome Red Bull Powertrains , e il raggiungimento delle vittorie negli ultimi due anni, più la svolta del Circus verso una maggiore elettrificazione a partire dal 2026, hanno fatto rinascere l'entusiasmo in Honda che, secondo quanto afferma Autosport, potrebbe rientrare con una collaborazione ufficiale proprio con la scuderia di Milton Keynes .

La conferma di Watanabe

Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma anche Koji Watanabe, presidente di Honda Racing ha confermato la registrazione, condizione indispensabile per il rientro in F1. "Come HRC ci siamo registrati in veste di costruttore Power Unit a partire dal 2026 - spiega lo stesso Watanabe - bisogna considerare che la scadenza per l'iscrizione era al 15 novembre ed è stata nostra premura effettuarla per continuare la ricerca nelle corse"