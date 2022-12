Lapo Elkann dà il benvenuto a Vasseur in Ferrari: "Portiamo il Mondiale a casa"

TORINO - La Rivoluzione Rossa ha portato un nuovo responsabile alla Scuderia: ciao Mattia Binotto, ecco Frederic Vasseur. Toccherà a lui rilanciare la Ferrari in pista. Lapo Elkann lo accoglie con affetto: «Bienvenue Fred à la Scuderia Ferrari. Bon travail et portons le championnat du monde à la maison», ovvero benvenuto, buon lavoro e portiamo il mondiale a casa. Maranello deve essere l'approdo finale per quel titolo che manca dal 2007 con Kimi Raikkonen. Anche il nipote dell'Avvocato, grande tifoso del Cavallino, si auspica la svolta, come tutti gli appassionati. I piloti, Leclerc e Sainz, sono all'altezza, la macchina pure: ora tocca alla squadra dare il massimo.