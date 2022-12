F1, Russell sfida Ferrari e Red Bull: "Non vedo perché non dovremmo vincere il titolo"

ROMA - Il 2022 è stato un anno anomalo per la Mercedes, mai in lotta per il titolo e capace di colmare, parzialmente, solo nella seconda parte del mondiale il divario da Red Bull e Ferrari. Un finale di stagione che fa però sognare George Russell in vista del 2023. "Non vedo alcun motivo per cui non dovremmo essere in grado di lottare per il titolo e credo che con gli obiettivi che ci siamo prefissati durante l'inverno, saremo davvero competitivi", spiega il 24enne britannico a Motorsport-total. "Anche se non partiamo con la vettura più veloce, sono molto fiducioso che avremo una macchina migliore rispetto a quella di quest'anno".