F1, è guerra McLaren-Red Bull! Brown: "Bari, imbarazzanti sul budget cap"

ROMA - "Confermo quello che ho scritto in questi mesi. So che barare è una parola forte, ma non vedo differenze nel violare le regole finanziarie o nell’utilizzare una vettura troppo bassa". Zak Brown non si tira indietro e rincara la dose sulla Red Bull. Il Ceo di McLaren, ai microfoni di "Crash.net", ha parlato nuovamente della violazione del budget cap da parte della scuderia di Milton Keynes nel Mondiale 2021 di Formula 1, come già fatto in una lettera scritta diversi mesi fa, quando sul tetto di spesa era scoppiata la polemica.