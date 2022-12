F1, Verstappen: "Alcuni piloti non accettano il ruolo, non faccio nomi"

ROMA – Il due volte campione del mondo di Formula 1 , Max Verstappen , ha rilasciato un’intervista a Viaplay, parlando di un tema più attuale che mai nel Circus come quello delle seconde guide. In riferimento a Valtteri Bottas, passato all’Alfa Romeo dopo un paio di stagioni da numero due di Hamilton in Mercedes, l’olandese ha detto: “A inizio stagione hai la mente sgombra, ma dopo un paio di gare ti accorgi che non riuscirai a battere il tuo compagno e accetti il tuo ruolo. Fai qualche pole, ogni tanto sali sul podio, ma non ti resta che prendere atto che il pilota al tuo fianco sia leggermente migliore. Può capitare”.

Il consiglio di Max

Verstappen ha poi aggiunto sul discorso Bottas: “Ciò che conta è che lui l’abbia accettato. Alcuni piloti non ci riescono e, quando le cose iniziano a peggiorare, non si sopravvive a lungo. Non voglio fare nomi, né parlare di qualcuno in particolare – ha detto Max, mettendosi sulla difensiva dopo l’invito degli intervistatori a sbilanciarsi – Intendo dire che non si può vivere in un mondo di favole e bisogna essere consapevoli del proprio ruolo”. Meno diplomatico il papà Jos, anche lui presente nell'intervista, che ha affermato: "Io un nome potrei farlo, ma non è il momento".