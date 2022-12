F1, Hamilton e l'ipotesi ritiro: "Voglio farlo da campione"

ROMA - Dopo un 2022 non facile e poco soddisfacente dal punto di vista dei risultati, Lewis Hamilton riflette sul suo futuro all'interno della Formula 1. In un'intervista ai microfoni di "Bild", il sette volte campione del mondo ha parlato così in vista delle prossime stagioni: "Non abbiamo ancora iniziato a parlarne (con Mercedes, ndr). Finora non abbiamo avuto il tempo, dato che siamo stati sempre in viaggio”. Il britannico non nega di avere qualche dubbio: “A volte mi sveglio e ho la sensazione di non volerlo più fare. Altre volte penso di poter fare ancora altre cose per il resto della mia vita. Penso comunque che rimarrò in questo ambiente. Penso che fermarsi da campione del mondo sia il sogno di ogni atleta e io non faccio eccezione" - ha però puntualizzato.