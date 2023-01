F1 Verstappen preoccupato per la Red Bull: “Nel 2023 può succedere questo”

ROMA - Una stagione dominata, soprattutto nella seconda parte, quella di Red Bull e Max Verstappen in Formula 1. Il 2022 ha visto il pilota olandese trionfare sulla Ferrari e Charles Leclerc, protagonisti di un crollo dopo un avvio di campionato da titolo, che però non ha trovato conferme nei mesi estivi e autunnali. L'olandese, in vista del 2023, si è però mostrato preoccupato del ritorno dei team rivali, in primis la Rossa, ma anche una Mercedes in crescita nel finale di stagione e pronta a tornare in alto nel prossimo Mondiale.