Cadillac non molla: si punta in maniera chiara all'ingresso in F1

ROMA - L'apertura del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, sull'ingresso di nuovi team nel Circus, non ha trovato lo stesso entusisasmo nella dichiarazione rilasciata dalla F1, sicuramente più attendista. Nonostante questa momento di standby la Cadillac, è pronta all'ingresso in Formula Uno insieme all'Andretti Global. "Non avremmo annunciato la nostra intenzione di presentare una manifestazione di interesse se non avessimo ritenuto che la proposta soddisfacesse i requisiti e ci desse la possibilità di avere successo. - ha spiegato Rory Harvey, vicepresidente di Cadillac - Da questo punto di vista, la strada da percorrere è ancora lunga. Dovremo presentare la nostra manifestazione d'interesse e poi vedere come si svolgerà il processo".