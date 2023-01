F1, la Williams annuncia il nuovo team principal: è James Vowles

ROMA - La Williams ha annunciato l'arrivo di James Vowles come nuovo team principal in Formula 1. La scuderia britannica ha chiuso per l'ingaggio di quello che è ormai l'ex responsabile delle strategie in Mercedes, ruolo che ricopriva dal 2019, mentre la sua avventura nella scuderia di Brackley era iniziata molto prima. "Non vedo l’ora di iniziare con la Williams Racing - ha detto Vowles -. E' un onore entrare a far parte di una squadra con una tradizione così radicata nel Circus. La squadra è un’icona del nostro sport, che rispetto moltissimo, e non vedo l’ora di affrontare la sfida che mi si pone dinanzi".