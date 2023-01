F1, una docu-serie su Alain Prost: l'idea arriva dalla Francia

ROMA - Alain Prost in patria è un assoluto idolo. Il miglior pilota di F1 della storia francese, l'unico capace di vincere quattro titoli mondiali tra il 1985 e il 1993. Anni memorabili quelli, soprattutto per il duello con Ayrton Senna che ha infiammato tutti i tifosi del mondo. Ora, da un'idea di Christine Cauquelin, direttrice dei documentari dell'emittente transalpina Canal+ andà in onda, a fine 2023, una docuserie in quattro puntate da 45 minuti l'una, proprio sulla carriera del "Professore"