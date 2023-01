F1, Hamilton e Alonso come le Ferrari: in pista per i test Pirelli

ROMA - Lewis Hamilton e Fernando Alonso saranno tra i protagonisti della nuova sessione di test che la Pirelli ha indetto nei primi giorni di febbraio. Il produttore italiano, infatti, continua il proprio lavoro per migliorare la resa dei propri pneumatici soprattutto nelle condizioni di pioggia, problema che si è proposto nella scorsa stagione di F1. Infatti, diversi piloti avevano posto l'accento sulla necessità di studiare soluzioni anche aerodinamiche per ridurre le turbolenze d'aria e, di riflesso, convogliare in maniera diversa gli spruzzi d'acqua: un'ipotesi è quella di implementare dei copriruota in caso di maltempo, ma allo stesso tempo Pirelli lavora sul proprio prodotto.