Formula 1, Hamilton e la gara rivelazione: "Mi è passata tutta la vita davanti"

ROMA - Lewis Hamilton, oltre a essere un campione assoluto di F1, negli ultimi anni si è distinto per la sua lotta contro il razzismo e qualsiasi forma di discriminazione. Un lavoro sviluppatosi non solo come supporto al movimento Black Lives Matter, ma anche tramite la The Hamilton Commission, volta a indagare e identificare le possibili barriere al recrutamento di persone provenienti da minoranze etniche nel mondo del motorsport nel Regno Unito. Una lotta che ha avuto anche un apice nel GP di Turchia del 2020, come ha raccontato Hamilton al podcast On Purpose with Jay Shetty: "L’ultimo giro in Turchia ho visto tutta la mia vita passarmi davanti. Tutte le mie difficoltà, tutti i miei dubbi se ce l’avrei fatta o no, tutte le paure… Mi è passato tutto davanti agli occhi come un flash. Ho tagliato il traguardo e mi sono detto ‘ce l’hai fatta’. E voglio dire a tutti i bambini là fuori che anche loro ce la possono fare. È quello che provo a fare ogni giorno, cercare di essere di incoraggiamento per i più piccoli".