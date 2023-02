F1, Verstappen snobba la Ferrari: "Nostra rivale principale è Mercedes"

ROMA - Max Verstappen si appresta a cominciare la stagione 2023 di F1 presentandosi ancora una volta come il favorito per il titolo mondiale. Il pilota olandese, infatti, dopo aver vinto gli ultimi due campionati, è inevitabilmente ancora l'uomo da battere. A margine della presentazione della Red Bull , il classe '97 ha eletto la sua principale rivale, snobbando la Ferrari : "È difficile da dire perché hanno avuto un finale di 2022 altalenante, ma se riescono a capire come migliorare e risolvere tutti i problemi avuti, sicuramente la Mercedes sarà la nostra rivale principale . Hanno dimostrato negli ultimi anni di avere un gruppo di lavoro molto forte. La Ferrari? Sarà forte, ma quanto? Difficile da dire ", ha dichiarato ai microfoni di Sky.

Il confronto tra piloti

Se Verstappen sembra avere le idee piuttosto chiare sull'equilibrio delle forze riguardo i team, diverso sembra essere il discorso sui piloti. Secondo l'olandese, infatti, potenzialmente sono diversi i piloti che potrebbero ambire al titolo: "Lewis Hamilton è stato uno dei più grandi piloti di questo sport, e se dovesse avere la macchina giusta per farlo, di sicuro potrebbe lottare per il titolo. Ma lo stesso discorso vale per George Russell, Charles Leclerc e Lando Norris: se dai loro una macchina in grado di vincere il campionato, possono farlo. Ma quando hai la macchina per vincere, hai anche molta più pressione e non puoi permetterti grandi errori. È un tipo di pressione diversa, ma sono sicuro che questi piloti abbiano il talento per farcela".