F1, approvata chiusura della Strip: a Las Vegas si correrà fino al 2032

ROMA - Il GP di Las Vegas sarà una delle novità più importanti e attese per la stagione 2023 di F1 , e gli organizzatori stanno già pensando a renderlo un appuntamento fisso. Infatti, è di poche ore fa la notizia che la Contea di Clark ha approvato la mozione per garantire la chiusura al traffico, nella settimana di gara, della celebre Boulevard South, ovvero la Strip, oltre ad altre arterie come la Harmon Avenue, Koval Lane e la Sands Avenue, almeno fino al 2032, garantendo quindi dieci anni di appuntamenti in Nevada (l'accordo attuale era triennale). Non solo, perché nel comunicato diffuso si parla chiaramente di voler raggiungere un accordo a vita per mantenere il GP di Las Vegas, sempre nella settimana che precede il giorno del Ringraziamento.

La decisione

Come comunicato dal commissario James Gibson, tale decisione "anticipa una partnership a vita, per almeno dieci anni e oltre. E sono sicuro che quelli che verranno dopo di noi rinosceranno il valore di quello che abbiamo fatto e continueranno a farlo per sempre". In particolare, il traffico verrà chiuso "dal mercoledì alla domenica", per quello che sarà un appuntamento insolito: infatti, si corre in notturna, quando negli Stati Uniti sarà sabato sera, in pieno "prime time", e quindi domenica mattina in Europa.