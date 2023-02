F1, c'è già una monoposto 2023 in pista: ecco quale

ROMA - I test ufficiali della Formula 1 in Bahrain si svolgeranno solamente a fine febbraio, ma c'è già un team che ha messo in pista la sua monoposto per il Mondiale 2023. Nella giornata di oggi, Alfa Romeo ha effettuato una sessione si shakedown a Barcellona con la nuova C43 , guidata dai piloti Valtteri Bottas e Guanyu Zhou . La giornata sul circuito catalano è stata documentata dal team di Hinwil tramite i suoi canali social.

La carica di Bottas

In occasione della presentazione di Alfa Romeo, svoltasi martedì scorso, Valtteri Bottas ha mostrato grande carica in vista della sua seconda stagione con la scuderia Svizzera: "Mi piace molto la nostra nuova livrea. Credo sia stupenda e rappresenti una bella evoluzione rispetto a quella dello scorso anno. Con la squadra abbiamo vissuto una prima stagione interessante, abbiamo fatto dei progressi piuttosto solidi insieme e ora c’è solo una direzione da seguire: andare sempre più in alto. Ovviamente c’è ancora del lavoro da fare e abbiamo delle cose da migliorare, ma sono convinto che abbiamo anche le carte in regola per puntare a risultati ancora più importanti quest’anno. Non vedo l’ora di tornare a correre, sono carico e desideroso di iniziare la nuova stagione".