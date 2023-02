F1, Williams copia Ferrari e Red Bull? La nuova FW45 FOTO

ROMA - La Williams ha svelato la nuova monoposto per la nuova stagione 2023 di F1, dopo aver presentato la livrea una settimana fa. Confermato ovviamente il colore, con il blu e il nero a dominare sulla FW45, caratterizzata da una diversa trama, e con l'arancione del nuovo sponsor Gulf Oil a dare un tocco in più. Quello che è interessante notare sono le diverse soluzioni aerodinamiche, con il team britannico che spera di vivere una stagione decisamente rispetto agli 8 punti raccolti nel 2022 con Alexander Albon, Nicholas Latifi e Nyck de Vries. Per questo, la casa di Grove ha preso spunto da Red Bull e Ferrari soprattutto dal punto di vista aerodinamico: spicca soprattutto il lavoro sui sidepod, con un taglio netto sotto i bocchettoni per il raffreddamento, oltre alla creazione di un canale superiore sulla parte posteriore.