F1 Mercedes, svelata la W14 di Hamilton e Russell

ROMA - Continua la serie di presentazioni delle diverse scuderie in vista della nuova stagione di F1 : oggi è stato il turno della Mercedes , che ha quindi chiuso il cerchio dei migliori tre team, dopo Red Bull e Ferrari . L'evento digitale, trasmesso tramite le piattaforme social della scuderia, ha visto la presenza del team principal Toto Wolff e dei piloti "titolari" George Russell e Lewis Hamilton , oltre che della riserva Mick Schumacher : squadra al completo per togliere i veli alla W14 . Un ritorno al passato, a un passato vincente: la monoposto è infatti quasi tutta nera, molto simile a quella del 2020, con solo qualche dettaglio celeste a sottolinearne le forme. Forme che a un primo impatto confermano la volontà di insistere sulla strada tracciata lo scorso anno, con la speranza di aver eliminato il problema del porpoising.

Un 2023 da cui ripartire

Attorno alla W14 c'è molta curiosità. Infatti, la squadra di Brackley, nel 2022, ha deciso di insistere sul progetto della W13, inizialmente sbagliato ma poi migliorato sempre più, fino alla doppietta in Brasile: bisognerà vedere, quindi, se la nuova monoposto riuscirà a confermare le buone sensazioni della seconda metà della scorsa stagione. Per avere primi riscontri affidabili bisognerà aspettare i test che si terranno tra il 23 e il 25 febbraio in Bahrain, anche se la nuova Mercedes assaggerà la pista già a Silverstone quest'oggi, per il consueto shakedown.