F1, Hamilton alla presentazione Mercedes: "Voglio sempre di più da me stesso e il team"

ROMA - La Mercedes ha tolto i veli alla W14, la nuova monoposto per affrontare la stagione 2023 di F1: un chiaro ritorno al passato, con la monoposto completamente nera. Un ritorno al passato che a Brackley si augurano possa essere tale anche in ottica risultati, visto il 2022 tutt'altro che positivo. Lewis Hamilton, presente all'evento così come George Russell e Mick Schumacher, è carico per la nuova avventura: "A tutti noi manca sempre guidare: la pausa sembra sempre breve all’inizio, poi alla fine non vedi l’ora di tornare a correre. Sono qui da tanto tempo, c’è un’energia combinata tra tutte le persone nel team, abbiamo un obiettivo comune. Credo sempre di poter migliorare, amo la sfida mentale e fisica, stringere i denti per cercare di ottenere sempre di più da me stesso e dal team. La macchina non è mai la stessa, ci sono nuovi strumenti e anche nuovi regolamenti a cui adattarsi".

"Quello della presentazione è il momento più entusiasmante - ha aggiunto il sette volte campione del mondo -. Siamo stati in fabbrica a vedere tutti i vari elementi messi insieme, ti accorgi di quanto sia fantastico il lavoro dei progettisti e degli ingegneri, e dobbiamo entrare anche noi piloti al meglio in questo ciclo. Siamo 20 privilegiati, scendere in pista è un momento davvero emozionante dopo le difficoltà del 2022, siamo curiosi della macchina del 2023. Vedere ora la macchina nuova, vuol dire vedere realizzati i nostri sogni, le indicazioni degli ultimi dodici mesi. Tutti hanno lavorato sodo in fabbrica, in questo momento senti la potenza, il feeling, è emozionante. Siamo anche ansiosi di vedere le altre macchine".

Il realismo di Russell "Se ce l’avessero detto a inizio anno che avremmo avuto questi dati, non saremmo stati contenti. Però considerando come si è sviluppata la stagione, possiamo essere fieri del lavoro fatto - il commento di Russell in riferimento al 2022 -. Ho tanti lati positivi da portare via dal 2022: l’affidabilità alta, le ottime strategie, e abbiamo imparato molto a livello tecnico, e quello appreso l’abbiamo portato sulla nuova macchina. Siamo tutti qui per vincere, molto semplice. Dobbiamo capire quali sfide dovremo affrontare per arrivare a quel punto. Non vogliamo che si ripeta quello che è accaduto nel 2022, siamo pronti a lottare. Sono entusiasta di guidare la macchina: la prossima settimana, nei test ufficiali, scopriremo il vero potenziale della macchina".