Mick Schumacher e il ritorno in F1: "Qualcuno mi ha già cercato"

ROMA - Mick Schumacher vuole tornare in pianta stabile in Formula 1 a partire dal 2024. L'obiettivo di rientrare da pilota fisso nel Circus è stato espresso più volte dal giovane tedesco, che nel 2023 sarà riserva di Mercedes e McLaren. Come riportato da "Auto Bild", il figlio di Michael ha anche raccontato di aver ricevuto manifestazioni di interesse già nell'inverno che sta volgendo al termine: "Forse non era quello che volevo, ma è un altro modo per migliorare come pilota,il mio obiettivo è rimanere in Formula 1 - ha detto -. Non c’è alcuna garanzia, naturalmente, ma sono in una posizione comoda in cui penso di poter imparare molto in questa stagione. Sono sicuro che ci saranno delle opportunità, anche perché alcune persone hanno già espresso il loro interesse per me durante l’inverno".