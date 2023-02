F1 Mercedes: la W14 di Hamilton e Russell già in pista a Silverstone

ROMA - Dopo la Ferrari, tocca anche alla Mercedes. La scuderia di Brackley è scesa in pista a Silverstone per il Filming Day della W14, la monoposto con cui correrà nel Mondiale 2023 di Formula 1. Il primo a mettersi al volante della nuova vettura è stato George Russell, in una giornata che è servita a lui e a Lewis Hamilton per prepararsi alle giornate di test ufficiali in Bahrain e soprattutto al debutto stagionale in programma sempre a Sakhir nel weekend del 5 marzo.