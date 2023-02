F1, day-1 test Bahrain: Verstappen precede la Ferrari di Sainz al mattino

ROMA - Max Verstappen è il più veloce nella mattinata del primo giorno di test della Formula 1 in Bahrain, in vista della stagione 2023. L'olandese, con il crono di 1:32.959, precede la Ferrari di Carlos Sainz, il primo a scendere in pista per il Cavallino. Lo spagnolo nel pomeriggio lascerà il posto a Charles Leclerc, mentre la Red Bull terrà in macchina l'olandese. Terza posizione per la Williams di Alexander Albon, davanti all'Alfa Romeo di Guanyu Zhou e alla Mercedes di George Russell.