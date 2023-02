Ferrari, rabbia Leclerc in Bahrain, Sainz vola: primo giorno di test

ROMA - Si è chiusa la prima giornata di test ufficiali della F1 in Bahrain, e non nel modo sperato dai tifosi della Ferrari. Dopo una sessione mattutina abbastanza regolare per Carlos Sainz, infatti, salvo qualche primo accenno di "bouncing" inizialmente non invasivo, la sessione pomeridiana di Charles Leclerc ha palesato problemi ancora più importanti. Evidenti le difficoltà di tenuta del posteriore, con i saltellamenti che si sono ripresentati anche nelle curve durante i giri veloci, facendo tornare alla mente i problemi di porpoising, decisamente più gravi e limitanti. Fattori che non permettono di spingere al massimo: emblematico il volto sconsolato di Leclerc ai box, mentre aspettava che i meccanici intervenissero sulla sua monoposto. Poi solo un'altra manciata di giri prima della conclusione della giornata, nella speranza che domani e sabato vada meglio. La giornata ha visto Max Verstappen chiudere davanti a tutti in 1:32.837, davanti alla sorprendente Aston Martin di Fernando Alonso (+0.029). Poi, i due ferraristi, con Sainz (+0.416) davanti a Leclerc (+0.430).