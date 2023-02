F1, test Bahrain: solo un team fa peggio del 2022, ecco quale

ROMA - Terminati i test della Formula 1 in Bahrain, gli unici prima dell'avvio del Mondiale 2023, è tempo di tracciare i primi bilanci in vista del prossimo weekend, quando il GP sul circuito di Sakhir aprirà la nuova stagione. Il Circus ha pubblicato una tabelle con il confronto tra i migliori tempi di ogni team nel 2022 e quelli della tre giorni appena terminata. Una classifica che vede diminuire tutti i crono registrati nell'ultimo fine settimana, a eccezione di una scuderia.

Il dato di Alpine

Se in casa Williams registrano un tempo di 2,378 secondi inferiore, in Alpine devono fare i conti con un +0,064. Nulla di incredibile, ma pur sempre un dato che deve far riflettere se si pensa che tutti gli altri hanno fatto meglio di un anno fa. A metà classifica Red Bull e Ferrari, che fanno registrare rispettivamente un -1,415 e un -1,381. Mercedes invece ha migliorato di oltre due secondi il tempo del 2022.