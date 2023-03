Mick Schumacher spettatore in F1: "Ero triste, la giornata non finiva mai"

ROMA - Dopo due anni da protagonista, Mick Schumacher ha vissuto per la prima volta un weekend di Formula 1 lontano dal volante. Il pilota tedesco, riserva di Mercedes e McLaren per il 2023, ha parlato al podcast ufficiale del Circus delle emozioni provate durante il Gran Premio del Bahrain: "È stato molto interessante per me vedere una gara da una prospettiva diversa, alla quale non avevo mai pensato. Molte indicazioni posso trasferirle a bordo, sperando di poterle usare in futuro. È stata molto dura. Ero triste, sono stato tutto il tempo a braccia incrociate e mi sembrava che la giornata non finisse mai. Volevo solo salire su una macchina. Ma lo prendo come una conferma che io voglio guidare e che non mi sento bene fuori da una macchina".