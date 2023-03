Perez, paura Red Bull poi rientrata: macchina ok, parte in pole

JEDDAH - Momenti di paura in casa Red Bull a poche ore dal semaforo verde del Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula 1 . I meccanici della scuderia di Milton Keynes hanno infatti effettuato alcuni controlli sulla monoposto di Sergio Perez . Sembra, però, che sia stato un normale controllo per evitare imprevisti come quello avuto da Max Verstappen nelle qualifiche del sabato, quando la RB19 del campione in carica ha dovuto fermarsi in Q2 per la rottura del semiasse . Il messicano, quindi, partirà regolarmente dalla pole position.

Verstappen sostituisce il cambio

Non certo un weekend tranquillo per la Red Bull in quel di Jeddah: già nelle qualifiche del sabato, infatti, si era registrata la rottura del semiasse per la monoposto Verstappen, costretto ad alzare bandiera bianca nel Q2 e pronto a partire dalla quindicesima casella in griglia nella gara delle ore 18. Poi la paura per Perez, fortunatamente subito rientrata. Intanto, tornando al campione del mondo, sulal sua vettura è stato sostituito il cambio, ma l'olandese non incapperà in alcuna penalità.