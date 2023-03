F1, crisi dei sorpassi: urgono soluzioni

Distacchi e passo gara molto simili

A cosa è dovuta questa situazione? In primo luogo al fatto (che tutti i tecnici avevano previsto, sin dallo scorso anno) che con le regole attuale le prestazioni delle monoposto si vanno via via avvicinando (Red Bull a parte), i distacchi in qualifica sono molto ridotti, il passo gara di molte squadre finisce per assomigliarsi. Il risultato passa così nelle mani degli strateghi più che dei piloti, decide più il “degrado” gomme che l’osare un sorpasso azzardato. Si può intervenire durante la stagione con qualche “aggiustamento” del regolamento sportivo? L’anno scorso la Fia intervenne imponendo una direttiva tecnica anti saltellamento, ma lo fece appellandosi a una problema di sicurezza, ovvero entrano nell’unica area in cui ha potestà. Ma ad oggi (e probabilmente anche nei mesi a venire) non ci saranno questioni correlate alla sicurezza che permettano interventi. Di fatto, l’unica azione possibile riguarda le squadre stesse, che potrebbero ritoccare alcune norme. Ma è un terreno scivoloso, per avventurarsi sul quale ci vuole una maggioranza qualificata, di fatto un esteso fronte anti Red Bull. Un fronte che ad oggi non esiste. Per ora, l’unica possibilità è appellarsi al coraggio dei piloti o alle variabili meteo.