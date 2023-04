Ferrari e la ricerca del sorriso all'ora del caffè

TORINO - Domattina all’ora del caffè si avrà il verdetto, verrebbe da dire il primo verdetto, da quando il Team Principal della Ferrari ( Fred Vasseur ) ha chiesto ai suoi ingegneri una svolta (è accaduto dopo Gedda) unitamente a una maggiore chiarezza su cosa funziona e cosa non funziona sulla monoposto di quest’anno. La Ferrari, come si sa, ha programmato una serie di sviluppi che dovrebbero risolvere alcuni dei problemi principali: non c’è dubbio che gli ingegneri del Cavallino riescano nell’intento, ma intanto si assiste al ritorno della Mercedes , unito alla conferma dell’Aston Martin . Della Red Bull, a parte gli impacci e gli impicci di Sergio Perez, non è nemmeno il caso di discutere.

Raggiungere il "momento X"

E tuttavia la marcia di avvicinamento al “momento X” (dovrebbe essere a Imola) si mostra complicato, a volte da errori che il nuovo management ha ereditato dal passato e che evidentemente - vissuti dall’interno - sono più difficili da risolvere di quanto non possa sembrare da fuori. Per dire: complicarsi la vita leggendo male le previsioni meteo si è visto altre volte, così come la scarsa concertazione tra i due piloti (anzi, tra gli uomini che devono dirigerli). Già Mattia Binotto diceva che tutto fa parte di un percorso di crescita, un credo poi sposato dal suo vice Laurent Mekies. Vasseur ha ritoccato lo staff, ha spostato pedine, ma al momento pare che cambiare l’ordine del fattori non cambi molto il prodotto. Al netto del fatto, sottolineato da Charles Leclerc, che si è scelto di schierare anche in qualifica le due Rosse in configurazione gara. Chissà che all’ora del caffè della domenica non ci siano motivi per sorridere.