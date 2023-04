TORINO - Il cuore, la "Ferrarina" che piange: in questa immagine c’è tutta la tristezza e l’amarezza del tifoso Lapo Elkann. Dopo la nuova gara andata male in Australia - Sainz penalizzato, Leclerc nella sabbia e il solito trionfo di Max Verstappen e della Red Bull - su Twitter il messaggio carico di delusione per una Rossa che non va. Il sostegno resta incondizionato, in attesa di una svolta: questa la speranza di tutti gli appassionati del Cavallino.