Lapo Elkann sferza così la Ferrari e la Juventus

TORINO - Il cinguettio dell'appassionato, del tifoso. Lapo Elkann richiama le sue squadre del cuore a dare il massimo, a tornare su, a prendersi trofei. Scrive su Twitter: «La Ferrari ha bisogno di serietà e di una squadra vincente nei box e fuori: è ora di darci una SVEGLIATA, basta con la politica e i giochini, così non si VINCERÀ MAI». La sferzata per la Rossa è servita. Prima, c'era stata anche quella per la Vecchia Signora, vista di persona allo Stadium contro lo Sporting, quell'1-0 sofferto ma strappa-applausi: «Riportiamo la NOSTRA JUVE dove si merita di essere. Ciò vuol dire al TOP». Chiaro, in meno di 280 caratteri.