F1, Steiner non rimpiange Schumacher: "Esordienti? Non li voglio più"

ROMA - In Haas non ricordano certo con piacere il Mondiale 2021 di Formula 1, quando il team statunitense ha corso con la coppia di esordienti formata da Mick Schumacher e Nikita Mazepin. La squadra a stelle e strisce, infatti, è stata l'unica a non raccogliere nemmeno un punto, risultato frutto di una macchina non competitiva e di due piloti alla prima esperienza nel Circus. Di questo avviso è anche il team principal Gunther Steiner, che ha sentenziato così ai microfoni di "Racingnews365": "Al momento, non ho più nessuna voglia di ingaggiare un rookie. Ora come ora, prenderemo piloti esperti. Con gli esordienti c’è sempre l’opportunità di trovare il talento definitivo, ma al momento, come squadra, abbiamo bisogno di esperienza per portare avanti la squadra, abbiamo ancora bisogno di crescere".